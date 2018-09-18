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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16109 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05882 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.7543 BHD BAHREYN DİNARI 16.8955 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7340 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7797 BRL BREZİLYA REALİ 1.5418 CZK ÇEK KORUNASI 0.29303 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11777 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42711 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00567 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4338 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08727 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0039 HKD HONG KONG DOLARI 0.81194 IQD IRAK DİNARI 0.00534 ISK İZLANDA KRONU 0.05844 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01735 HUF MACAR FORİNTİ 0.02304 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12109 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5374 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33789 EGP MISIR LİRASI 0.35563 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00079 PEN PERU YENİ SOLU 1.9234 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7326 RSD SIRP DİNARI 0.06304 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.6487 SYP SURİYE LİRASI 0.01236 THB TAYLAND BAHTI 0.19568 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8224 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22622 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.9708 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7807 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2005

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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