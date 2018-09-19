TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15881 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05828 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.7225 BHD BAHREYN DİNARI 16.7506 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7193 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7429 BRL BREZİLYA REALİ 1.5180 CZK ÇEK KORUNASI 0.29007 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11689 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43161 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00563 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4177 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08726 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99256 HKD HONG KONG DOLARI 0.80510 IQD IRAK DİNARI 0.00529 ISK İZLANDA KRONU 0.05744 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01746 HUF MACAR FORİNTİ 0.02281 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11976 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5243 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33719 EGP MISIR LİRASI 0.35189 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00078 PEN PERU YENİ SOLU 1.9105 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7173 RSD SIRP DİNARI 0.06237 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.6077 SYP SURİYE LİRASI 0.01226 THB TAYLAND BAHTI 0.19461 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.8069 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22510 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.8996 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7651 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1715
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