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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15963 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05835 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.7002 BHD BAHREYN DİNARI 16.6506 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7091 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7300 BRL BREZİLYA REALİ 1.5194 CZK ÇEK KORUNASI 0.28886 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11633 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43407 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00561 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3978 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08717 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99379 HKD HONG KONG DOLARI 0.80032 IQD IRAK DİNARI 0.00526 ISK İZLANDA KRONU 0.05695 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01762 HUF MACAR FORİNTİ 0.02280 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11986 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5172 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33491 EGP MISIR LİRASI 0.35045 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00078 PEN PERU YENİ SOLU 1.9010 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7187 RSD SIRP DİNARI 0.06242 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5977 SYP SURİYE LİRASI 0.01218 THB TAYLAND BAHTI 0.19411 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7961 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22375 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.8446 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7561 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1893

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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