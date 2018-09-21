TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16417 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05838 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6975 BHD BAHREYN DİNARI 16.6381 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.7078 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7303 BRL BREZİLYA REALİ 1.5385 CZK ÇEK KORUNASI 0.28818 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11589 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43613 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00562 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3914 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08688 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99326 HKD HONG KONG DOLARI 0.80312 IQD IRAK DİNARI 0.00526 ISK İZLANDA KRONU 0.05700 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01761 HUF MACAR FORİNTİ 0.02277 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11981 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5188 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33166 EGP MISIR LİRASI 0.35014 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00078 PEN PERU YENİ SOLU 1.9034 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7177 RSD SIRP DİNARI 0.06238 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5981 SYP SURİYE LİRASI 0.01217 THB TAYLAND BAHTI 0.19333 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7948 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22363 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.8323 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7538 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1896
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