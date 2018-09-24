TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16775 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05800 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6748 BHD BAHREYN DİNARI 16.5345 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6973 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7106 BRL BREZİLYA REALİ 1.5392 CZK ÇEK KORUNASI 0.28617 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11500 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43762 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00558 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3795 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08578 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98760 HKD HONG KONG DOLARI 0.79825 IQD IRAK DİNARI 0.00522 ISK İZLANDA KRONU 0.05650 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01760 HUF MACAR FORİNTİ 0.02267 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11910 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5099 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33061 EGP MISIR LİRASI 0.34780 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00078 PEN PERU YENİ SOLU 1.8930 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7052 RSD SIRP DİNARI 0.06205 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5693 SYP SURİYE LİRASI 0.01210 THB TAYLAND BAHTI 0.19227 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7838 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22194 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.7838 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7444 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1605
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