FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16775 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05800 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6748 BHD BAHREYN DİNARI 16.5345 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6973 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7106 BRL BREZİLYA REALİ 1.5392 CZK ÇEK KORUNASI 0.28617 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11500 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43762 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00558 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3795 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08578 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98760 HKD HONG KONG DOLARI 0.79825 IQD IRAK DİNARI 0.00522 ISK İZLANDA KRONU 0.05650 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01760 HUF MACAR FORİNTİ 0.02267 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11910 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5099 MXN MEKSİKA PESOSU 0.33061 EGP MISIR LİRASI 0.34780 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00078 PEN PERU YENİ SOLU 1.8930 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7052 RSD SIRP DİNARI 0.06205 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.5693 SYP SURİYE LİRASI 0.01210 THB TAYLAND BAHTI 0.19227 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7838 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22194 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.7838 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7444 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.1605

PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
Betam / Suriyeli gençlere göre iş hayatında ayrımcılık yapılıyorBetam / Suriyeli gençlere göre iş hayatında ayrımcılık yapılıyor
MB / Reel kesim güven endeksi Eylül’de 6.8 puan gerilediMB / Reel kesim güven endeksi Eylül’de 6.8 puan geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Apple'ın patronu Tim Cook'tan iPhone fiyatlarıyla ilgili açıklama

Apple'ın patronu Tim Cook'tan iPhone fiyatlarıyla ilgili açıklama

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Çalışanları ilgilendiren haber! Bireysel emeklilik 3 yıl zorunlu olabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni Başkanı Adem Duman oldu

Olmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz

Olmuksan: 20 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz

Edremit Körfezi’nde ilk zeytinyağı sıkıldı

Edremit Körfezi’nde ilk zeytinyağı sıkıldı

Betam / Suriyeli gençlere göre iş hayatında ayrımcılık yapılıyor

Betam / Suriyeli gençlere göre iş hayatında ayrımcılık yapılıyor

MB / Reel kesim güven endeksi Eylül’de 6.8 puan geriledi

MB / Reel kesim güven endeksi Eylül’de 6.8 puan geriledi

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı genişletilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.