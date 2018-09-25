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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16438 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05710 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6130 BHD BAHREYN DİNARI 16.2590 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6687 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.6505 BRL BREZİLYA REALİ 1.4987 CZK ÇEK KORUNASI 0.28193 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11283 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42660 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00548 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3422 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08432 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.97199 HKD HONG KONG DOLARI 0.78486 IQD IRAK DİNARI 0.00514 ISK İZLANDA KRONU 0.05525 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01716 HUF MACAR FORİNTİ 0.02229 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11729 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4816 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32275 EGP MISIR LİRASI 0.34162 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076 PEN PERU YENİ SOLU 1.8565 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6827 RSD SIRP DİNARI 0.06103 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4885 SYP SURİYE LİRASI 0.01189 THB TAYLAND BAHTI 0.18898 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7538 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21844 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6392 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7123 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0782

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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