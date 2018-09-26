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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16018 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05701 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6132 BHD BAHREYN DİNARI 16.2571 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6688 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.6445 BRL BREZİLYA REALİ 1.5046 CZK ÇEK KORUNASI 0.28094 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11287 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42884 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00550 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3441 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08442 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.96859 HKD HONG KONG DOLARI 0.78479 IQD IRAK DİNARI 0.00514 ISK İZLANDA KRONU 0.05580 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01700 HUF MACAR FORİNTİ 0.02222 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11684 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4803 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32219 EGP MISIR LİRASI 0.34168 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076 PEN PERU YENİ SOLU 1.8541 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6796 RSD SIRP DİNARI 0.06081 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4885 SYP SURİYE LİRASI 0.01190 THB TAYLAND BAHTI 0.18890 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7539 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21775 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6389 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7086 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0729

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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