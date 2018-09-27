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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15784 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05634 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5565 BHD BAHREYN DİNARI 16.1281 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6554 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.6610 BRL BREZİLYA REALİ 1.5085 CZK ÇEK KORUNASI 0.27678 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11234 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.43016 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00547 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3271 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08376 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.95760 HKD HONG KONG DOLARI 0.77809 IQD IRAK DİNARI 0.00511 ISK İZLANDA KRONU 0.05529 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01680 HUF MACAR FORİNTİ 0.02198 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11558 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4688 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32178 EGP MISIR LİRASI 0.33876 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075 PEN PERU YENİ SOLU 1.8410 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6636 RSD SIRP DİNARI 0.06011 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4567 SYP SURİYE LİRASI 0.01180 THB TAYLAND BAHTI 0.18750 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7398 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21487 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5643 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6875 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0357

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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