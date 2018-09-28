TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15047 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05496 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5341 BHD BAHREYN DİNARI 15.9047 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6323 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5384 BRL BREZİLYA REALİ 1.4935 CZK ÇEK KORUNASI 0.26988 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11083 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42160 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00540 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2972 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08272 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93462 HKD HONG KONG DOLARI 0.76619 IQD IRAK DİNARI 0.00502 ISK İZLANDA KRONU 0.05396 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01651 HUF MACAR FORİNTİ 0.02141 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11278 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4487 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31828 EGP MISIR LİRASI 0.33458 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074 PEN PERU YENİ SOLU 1.8178 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6234 RSD SIRP DİNARI 0.05870 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3818 SYP SURİYE LİRASI 0.01164 THB TAYLAND BAHTI 0.18528 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7155 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21212 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4487 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6486 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9664
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