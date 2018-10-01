TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14450 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05480 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5198 BHD BAHREYN DİNARI 15.8379 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6257 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5285 BRL BREZİLYA REALİ 1.4746 CZK ÇEK KORUNASI 0.26883 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11040 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42219 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00537 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2861 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08189 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93166 HKD HONG KONG DOLARI 0.76284 IQD IRAK DİNARI 0.00500 ISK İZLANDA KRONU 0.05357 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01638 HUF MACAR FORİNTİ 0.02142 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11246 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4423 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32149 EGP MISIR LİRASI 0.33331 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074 PEN PERU YENİ SOLU 1.8073 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6180 RSD SIRP DİNARI 0.05849 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3572 SYP SURİYE LİRASI 0.01159 THB TAYLAND BAHTI 0.18519 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7085 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21171 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4144 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6397 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9434
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