TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15234 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05508 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5447 BHD BAHREYN DİNARI 15.9530 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6372 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5413 BRL BREZİLYA REALİ 1.4967 CZK ÇEK KORUNASI 0.26878 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11064 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41747 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00538 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3023 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08246 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93358 HKD HONG KONG DOLARI 0.76751 IQD IRAK DİNARI 0.00504 ISK İZLANDA KRONU 0.05345 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01655 HUF MACAR FORİNTİ 0.02143 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11259 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4520 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31988 EGP MISIR LİRASI 0.33493 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074 PEN PERU YENİ SOLU 1.8179 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6148 RSD SIRP DİNARI 0.05854 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3743 SYP SURİYE LİRASI 0.01167 THB TAYLAND BAHTI 0.18569 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7206 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21268 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4717 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6485 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9594
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