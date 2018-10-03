TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15849 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05544 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5569 BHD BAHREYN DİNARI 16.0083 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6428 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5566 BRL BREZİLYA REALİ 1.5327 CZK ÇEK KORUNASI 0.27026 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11114 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41983 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00539 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3058 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08227 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93741 HKD HONG KONG DOLARI 0.76999 IQD IRAK DİNARI 0.00506 ISK İZLANDA KRONU 0.05324 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01653 HUF MACAR FORİNTİ 0.02158 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11317 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4579 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32123 EGP MISIR LİRASI 0.33693 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074 PEN PERU YENİ SOLU 1.8215 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6216 RSD SIRP DİNARI 0.05886 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3851 SYP SURİYE LİRASI 0.01171 THB TAYLAND BAHTI 0.18630 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7266 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21334 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5050 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6581 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9543
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