TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16238 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05616 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6133 BHD BAHREYN DİNARI 16.2587 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6688 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5899 BRL BREZİLYA REALİ 1.5710 CZK ÇEK KORUNASI 0.27374 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11285 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41877 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00543 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3397 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08331 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.94997 HKD HONG KONG DOLARI 0.78241 IQD IRAK DİNARI 0.00514 ISK İZLANDA KRONU 0.05388 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01667 HUF MACAR FORİNTİ 0.02176 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11454 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4782 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32250 EGP MISIR LİRASI 0.34226 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075 PEN PERU YENİ SOLU 1.8468 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6381 RSD SIRP DİNARI 0.05946 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4429 SYP SURİYE LİRASI 0.01190 THB TAYLAND BAHTI 0.18775 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7539 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21772 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6398 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6834 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9796
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