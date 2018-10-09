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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16323 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05576 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6081 BHD BAHREYN DİNARI 16.2353 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6664 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5770 BRL BREZİLYA REALİ 1.6197 CZK ÇEK KORUNASI 0.27125 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11276 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40763 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00538 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3274 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08227 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.94318 HKD HONG KONG DOLARI 0.78133 IQD IRAK DİNARI 0.00513 ISK İZLANDA KRONU 0.05302 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01646 HUF MACAR FORİNTİ 0.02151 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11367 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4723 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32199 EGP MISIR LİRASI 0.34144 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075 PEN PERU YENİ SOLU 1.8413 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6215 RSD SIRP DİNARI 0.05910 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4134 SYP SURİYE LİRASI 0.01188 THB TAYLAND BAHTI 0.18496 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7514 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21814 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6231 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6811 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9371

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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