TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16316 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05592 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5863 BHD BAHREYN DİNARI 16.1658 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6591 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5712 BRL BREZİLYA REALİ 1.6399 CZK ÇEK KORUNASI 0.27136 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11248 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41563 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00536 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3189 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08212 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.94550 HKD HONG KONG DOLARI 0.77762 IQD IRAK DİNARI 0.00511 ISK İZLANDA KRONU 0.05245 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01657 HUF MACAR FORİNTİ 0.02157 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11379 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4674 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31950 EGP MISIR LİRASI 0.33945 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074 PEN PERU YENİ SOLU 1.8331 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6258 RSD SIRP DİNARI 0.05920 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4064 SYP SURİYE LİRASI 0.01183 THB TAYLAND BAHTI 0.18509 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7436 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21757 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5837 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6809 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9389
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