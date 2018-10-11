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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16107 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05541 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5243 BHD BAHREYN DİNARI 15.8861 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6304 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.5209 BRL BREZİLYA REALİ 1.5943 CZK ÇEK KORUNASI 0.26823 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11078 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41004 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00525 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2754 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08082 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.93550 HKD HONG KONG DOLARI 0.76408 IQD IRAK DİNARI 0.00502 ISK İZLANDA KRONU 0.05158 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01613 HUF MACAR FORİNTİ 0.02134 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11259 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4399 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31400 EGP MISIR LİRASI 0.33401 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073 PEN PERU YENİ SOLU 1.7986 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6074 RSD SIRP DİNARI 0.05860 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3419 SYP SURİYE LİRASI 0.01162 THB TAYLAND BAHTI 0.18281 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7135 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21396 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4408 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6477 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8855

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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