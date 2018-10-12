TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16146 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05469 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4834 BHD BAHREYN DİNARI 15.6760 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6089 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4830 BRL BREZİLYA REALİ 1.5621 CZK ÇEK KORUNASI 0.26542 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10929 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40938 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00522 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2385 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08033 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.92324 HKD HONG KONG DOLARI 0.75414 IQD IRAK DİNARI 0.00495 ISK İZLANDA KRONU 0.05091 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01594 HUF MACAR FORİNTİ 0.02110 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11115 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4224 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31298 EGP MISIR LİRASI 0.32959 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.7746 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5936 RSD SIRP DİNARI 0.05785 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2924 SYP SURİYE LİRASI 0.01147 THB TAYLAND BAHTI 0.18055 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6909 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21166 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3292 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6284 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8489
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