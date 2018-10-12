FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.16146 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05469 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4834 BHD BAHREYN DİNARI 15.6760 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6089 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4830 BRL BREZİLYA REALİ 1.5621 CZK ÇEK KORUNASI 0.26542 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10929 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40938 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00522 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2385 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08033 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.92324 HKD HONG KONG DOLARI 0.75414 IQD IRAK DİNARI 0.00495 ISK İZLANDA KRONU 0.05091 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01594 HUF MACAR FORİNTİ 0.02110 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11115 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4224 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31298 EGP MISIR LİRASI 0.32959 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.7746 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5936 RSD SIRP DİNARI 0.05785 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2924 SYP SURİYE LİRASI 0.01147 THB TAYLAND BAHTI 0.18055 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6909 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21166 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3292 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6284 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8489

PARTNERCanan Karatay'dan kilo verdiren kahvaltı tarifleriCanan Karatay'dan kilo verdiren kahvaltı tarifleri
300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki
İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkeziİzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Borsalardan e-ticaret dayanışması

Borsalardan e-ticaret dayanışması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.