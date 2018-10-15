TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15851 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05373 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4003 BHD BAHREYN DİNARI 15.4293 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5836 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4466 BRL BREZİLYA REALİ 1.5375 CZK ÇEK KORUNASI 0.26124 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10752 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40268 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00515 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1826 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07878 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90848 HKD HONG KONG DOLARI 0.74214 IQD IRAK DİNARI 0.00489 ISK İZLANDA KRONU 0.05005 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01580 HUF MACAR FORİNTİ 0.02083 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10949 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3995 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30877 EGP MISIR LİRASI 0.32413 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071 PEN PERU YENİ SOLU 1.7445 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5694 RSD SIRP DİNARI 0.05696 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2236 SYP SURİYE LİRASI 0.01129 THB TAYLAND BAHTI 0.17807 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6642 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20833 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1923 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6030 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7994
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor
Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler
Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor
Jaguar saf değiştiriyor!
Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum