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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

ARS ARJANTİN PESOSU 0.15835 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05238 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3528 BHD BAHREYN DİNARI 15.0882 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5485 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3522 BRL BREZİLYA REALİ 1.5267 CZK ÇEK KORUNASI 0.25378 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10544 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39830 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00504 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1302 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07728 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88419 HKD HONG KONG DOLARI 0.72565 IQD IRAK DİNARI 0.00477 ISK İZLANDA KRONU 0.04780 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01567 HUF MACAR FORİNTİ 0.02033 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10659 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3702 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30149 EGP MISIR LİRASI 0.31704 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7068 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5268 RSD SIRP DİNARI 0.05541 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1323 SYP SURİYE LİRASI 0.01104 THB TAYLAND BAHTI 0.17468 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6274 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20371 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0108 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5576 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7311

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TCMB

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