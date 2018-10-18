TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15342 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05110 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2743 BHD BAHREYN DİNARI 14.7349 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5123 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2661 BRL BREZİLYA REALİ 1.5064 CZK ÇEK KORUNASI 0.24740 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10294 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39016 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00489 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0573 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07556 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86201 HKD HONG KONG DOLARI 0.70858 IQD IRAK DİNARI 0.00466 ISK İZLANDA KRONU 0.04676 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01524 HUF MACAR FORİNTİ 0.01986 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10395 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3364 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29370 EGP MISIR LİRASI 0.31015 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.6649 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4888 RSD SIRP DİNARI 0.05399 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0317 SYP SURİYE LİRASI 0.01078 THB TAYLAND BAHTI 0.17050 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5894 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19807 JOD ÜRDÜN DİNARI 78.264 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 15.212 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 36.515
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