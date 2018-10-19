TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15338 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05149 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3118 BHD BAHREYN DİNARI 14.9023 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5296 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2910 BRL BREZİLYA REALİ 1.5098 CZK ÇEK KORUNASI 0.24908 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10459 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39135 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00497 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0848 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07660 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86718 HKD HONG KONG DOLARI 0.71667 IQD IRAK DİNARI 0.00471 ISK İZLANDA KRONU 0.04776 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01536 HUF MACAR FORİNTİ 0.01993 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10471 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3512 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29366 EGP MISIR LİRASI 0.31362 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.6850 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4978 RSD SIRP DİNARI 0.05440 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0786 SYP SURİYE LİRASI 0.01090 THB TAYLAND BAHTI 0.17256 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6076 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19931 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9189 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5360 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7045
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