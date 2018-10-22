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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15472 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05203 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3269 BHD BAHREYN DİNARI 14.9957 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5390 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3162 BRL BREZİLYA REALİ 1.5217 CZK ÇEK KORUNASI 0.25135 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10509 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39525 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00500 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0976 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07685 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87431 HKD HONG KONG DOLARI 0.72111 IQD IRAK DİNARI 0.00474 ISK İZLANDA KRONU 0.04806 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01550 HUF MACAR FORİNTİ 0.02012 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10562 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3588 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29309 EGP MISIR LİRASI 0.31485 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.6975 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5147 RSD SIRP DİNARI 0.05488 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0992 SYP SURİYE LİRASI 0.01097 THB TAYLAND BAHTI 0.17251 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6175 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20125 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9650 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5455 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7186

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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