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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15840 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05313 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4048 BHD BAHREYN DİNARI 15.3218 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5725 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3827 BRL BREZİLYA REALİ 1.5671 CZK ÇEK KORUNASI 0.25688 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00038 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10745 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40274 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00508 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1393 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07851 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89284 HKD HONG KONG DOLARI 0.73676 IQD IRAK DİNARI 0.00484 ISK İZLANDA KRONU 0.04865 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01591 HUF MACAR FORİNTİ 0.02054 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10774 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3873 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29824 EGP MISIR LİRASI 0.32166 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070 PEN PERU YENİ SOLU 1.7333 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5444 RSD SIRP DİNARI 0.05591 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1908 SYP SURİYE LİRASI 0.01121 THB TAYLAND BAHTI 0.17575 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6527 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20523 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1412 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5756 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7848

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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