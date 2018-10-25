FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15353 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05203 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3509 BHD BAHREYN DİNARI 15.0834 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5477 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3111 BRL BREZİLYA REALİ 1.5226 CZK ÇEK KORUNASI 0.25120 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10580 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39278 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00501 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1055 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07758 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87274 HKD HONG KONG DOLARI 0.72510 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04731 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01545 HUF MACAR FORİNTİ 0.02002 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10543 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3634 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29123 EGP MISIR LİRASI 0.31660 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7010 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5049 RSD SIRP DİNARI 0.05476 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1215 SYP SURİYE LİRASI 0.01103 THB TAYLAND BAHTI 0.17271 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6265 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.20062 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0107 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5401 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7147

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyızKALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız
Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebiFındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.