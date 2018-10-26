TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15290 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05121 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3149 BHD BAHREYN DİNARI 14.9212 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5310 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2553 BRL BREZİLYA REALİ 1.5172 CZK ÇEK KORUNASI 0.24661 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10474 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38118 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00492 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0844 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07655 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85779 HKD HONG KONG DOLARI 0.71723 IQD IRAK DİNARI 0.00471 ISK İZLANDA KRONU 0.04651 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01525 HUF MACAR FORİNTİ 0.01965 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10363 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3470 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28713 EGP MISIR LİRASI 0.31400 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.6838 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4765 RSD SIRP DİNARI 0.05382 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0625 SYP SURİYE LİRASI 0.01091 THB TAYLAND BAHTI 0.16980 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6091 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19893 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9262 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5180 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6402
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