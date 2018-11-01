TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15534 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05081 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2864 BHD BAHREYN DİNARI 14.7904 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5179 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2339 BRL BREZİLYA REALİ 1.4989 CZK ÇEK KORUNASI 0.24544 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10479 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38331 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00494 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0611 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07590 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85455 HKD HONG KONG DOLARI 0.71141 IQD IRAK DİNARI 0.00467 ISK İZLANDA KRONU 0.04607 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01504 HUF MACAR FORİNTİ 0.01965 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10330 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3340 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27642 EGP MISIR LİRASI 0.31132 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.6541 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4687 RSD SIRP DİNARI 0.05370 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0425 SYP SURİYE LİRASI 0.01082 THB TAYLAND BAHTI 0.16905 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5952 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19827 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8560 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5041 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6892
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