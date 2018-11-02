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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15329 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05008 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2221 BHD BAHREYN DİNARI 14.5007 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4882 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1782 BRL BREZİLYA REALİ 1.4787 CZK ÇEK KORUNASI 0.24269 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10300 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38228 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00491 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0097 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07546 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84127 HKD HONG KONG DOLARI 0.69859 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04530 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01473 HUF MACAR FORİNTİ 0.01946 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10153 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3132 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27421 EGP MISIR LİRASI 0.30521 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6242 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4478 RSD SIRP DİNARI 0.05289 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9868 SYP SURİYE LİRASI 0.01061 THB TAYLAND BAHTI 0.16655 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5640 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19466 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7028 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4821 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6487

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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