FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15364 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04972 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2136 BHD BAHREYN DİNARI 14.4628 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4843 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1609 BRL BREZİLYA REALİ 1.4706 CZK ÇEK KORUNASI 0.23989 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10216 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37940 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00485 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9934 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07460 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83338 HKD HONG KONG DOLARI 0.69613 IQD IRAK DİNARI 0.00457 ISK İZLANDA KRONU 0.04489 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01465 HUF MACAR FORİNTİ 0.01922 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10076 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3057 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27098 EGP MISIR LİRASI 0.30446 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6262 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4376 RSD SIRP DİNARI 0.05238 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9596 SYP SURİYE LİRASI 0.01058 THB TAYLAND BAHTI 0.16541 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5599 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19454 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6842 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4742 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6277

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
D-Marin Kids ve TURMEPA, 813 çocuğa deniz sevgisini aşıladı D-Marin Kids ve TURMEPA, 813 çocuğa deniz sevgisini aşıladı 
Antalya'ya gelen turist sayısı 12,5 milyonu geçtiAntalya'ya gelen turist sayısı 12,5 milyonu geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

Sıfırına gücü yetmeyen vatandaş çareyi çıkmada buluyor

Sıfırına gücü yetmeyen vatandaş çareyi çıkmada buluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Heykeltıraş Prof. Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül 

Heykeltıraş Prof. Tamer Başoğlu’na İngiltere’de üç büyük ödül 

WindEurope: Türkiye'nin razgar enerjisinde geleceği açık

WindEurope: Türkiye'nin razgar enerjisinde geleceği açık

TSKB’den yeni iş fikirleri için: Teknoloji ve Girişimcilik Platformu 

TSKB’den yeni iş fikirleri için: Teknoloji ve Girişimcilik Platformu 

D-Marin Kids ve TURMEPA, 813 çocuğa deniz sevgisini aşıladı 

D-Marin Kids ve TURMEPA, 813 çocuğa deniz sevgisini aşıladı 

Antalya'ya gelen turist sayısı 12,5 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 12,5 milyonu geçti

4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu

4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.