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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15006 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04888 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1516 BHD BAHREYN DİNARI 14.1836 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4556 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1019 BRL BREZİLYA REALİ 1.4240 CZK ÇEK KORUNASI 0.23606 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10090 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37585 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00476 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9478 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07324 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82022 HKD HONG KONG DOLARI 0.68264 IQD IRAK DİNARI 0.00448 ISK İZLANDA KRONU 0.04423 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01442 HUF MACAR FORİNTİ 0.01895 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09909 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2805 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26834 EGP MISIR LİRASI 0.29853 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.5882 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4157 RSD SIRP DİNARI 0.05150 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8894 SYP SURİYE LİRASI 0.01038 THB TAYLAND BAHTI 0.16222 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5298 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19129 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5358 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4490 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5705

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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