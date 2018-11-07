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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15059 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04939 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1608 BHD BAHREYN DİNARI 14.2252 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4599 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1245 BRL BREZİLYA REALİ 1.4354 CZK ÇEK KORUNASI 0.23830 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10167 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38466 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00480 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9429 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07391 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82842 HKD HONG KONG DOLARI 0.68487 IQD IRAK DİNARI 0.00449 ISK İZLANDA KRONU 0.04462 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01447 HUF MACAR FORİNTİ 0.01916 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09983 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2873 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27281 EGP MISIR LİRASI 0.29941 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.5910 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4358 RSD SIRP DİNARI 0.05206 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9171 SYP SURİYE LİRASI 0.01041 THB TAYLAND BAHTI 0.16356 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5343 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19220 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5531 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4616 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6362

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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