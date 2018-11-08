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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15185 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04954 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1915 BHD BAHREYN DİNARI 14.3649 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4740 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1466 BRL BREZİLYA REALİ 1.4502 CZK ÇEK KORUNASI 0.23847 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10249 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38657 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00485 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9797 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07478 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83127 HKD HONG KONG DOLARI 0.69169 IQD IRAK DİNARI 0.00454 ISK İZLANDA KRONU 0.04474 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01461 HUF MACAR FORİNTİ 0.01920 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10042 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3001 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27254 EGP MISIR LİRASI 0.30197 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6065 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4381 RSD SIRP DİNARI 0.05220 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9471 SYP SURİYE LİRASI 0.01051 THB TAYLAND BAHTI 0.16442 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5492 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19363 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6286 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4736 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6715

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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