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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15469 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04998 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2342 BHD BAHREYN DİNARI 14.5546 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4938 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1685 BRL BREZİLYA REALİ 1.4628 CZK ÇEK KORUNASI 0.24024 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10343 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38458 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00487 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0135 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07569 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83859 HKD HONG KONG DOLARI 0.70074 IQD IRAK DİNARI 0.00460 ISK İZLANDA KRONU 0.04505 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01470 HUF MACAR FORİNTİ 0.01938 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10127 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3128 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27142 EGP MISIR LİRASI 0.30636 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.6306 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4529 RSD SIRP DİNARI 0.05260 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9842 SYP SURİYE LİRASI 0.01065 THB TAYLAND BAHTI 0.16624 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5699 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19694 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7334 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4921 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7014

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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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