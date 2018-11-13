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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15420 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04953 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2313 BHD BAHREYN DİNARI 14.5414 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4925 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1442 BRL BREZİLYA REALİ 1.4568 CZK ÇEK KORUNASI 0.23774 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10325 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37963 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0266 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07544 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83109 HKD HONG KONG DOLARI 0.70018 IQD IRAK DİNARI 0.00459 ISK İZLANDA KRONU 0.04432 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01462 HUF MACAR FORİNTİ 0.01911 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10027 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3071 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26895 EGP MISIR LİRASI 0.30526 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6245 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4344 RSD SIRP DİNARI 0.05213 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9674 SYP SURİYE LİRASI 0.01064 THB TAYLAND BAHTI 0.16602 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5685 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19652 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7264 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4853 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6989

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