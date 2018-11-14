TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15179 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04948 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2228 BHD BAHREYN DİNARI 14.4996 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4885 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1401 BRL BREZİLYA REALİ 1.4347 CZK ÇEK KORUNASI 0.23704 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10278 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37957 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0325 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07561 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83034 HKD HONG KONG DOLARI 0.69802 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04396 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01457 HUF MACAR FORİNTİ 0.01909 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10014 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3030 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26654 EGP MISIR LİRASI 0.30453 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6178 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4350 RSD SIRP DİNARI 0.05212 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9579 SYP SURİYE LİRASI 0.01061 THB TAYLAND BAHTI 0.16571 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5644 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19646 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7061 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4778 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7058
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