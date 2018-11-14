FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15179 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04948 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2228 BHD BAHREYN DİNARI 14.4996 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4885 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1401 BRL BREZİLYA REALİ 1.4347 CZK ÇEK KORUNASI 0.23704 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10278 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37957 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0325 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07561 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83034 HKD HONG KONG DOLARI 0.69802 IQD IRAK DİNARI 0.00458 ISK İZLANDA KRONU 0.04396 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01457 HUF MACAR FORİNTİ 0.01909 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10014 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3030 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26654 EGP MISIR LİRASI 0.30453 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6178 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4350 RSD SIRP DİNARI 0.05212 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9579 SYP SURİYE LİRASI 0.01061 THB TAYLAND BAHTI 0.16571 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5644 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19646 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7061 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4778 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7058

PARTNERMotorola'dan Türk Bayrağı hatası!Motorola'dan Türk Bayrağı hatası!
Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 
Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubuKamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkârın yükü hafifletilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.