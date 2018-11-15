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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.15108 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04931 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1964 BHD BAHREYN DİNARI 14.3834 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4763 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1254 BRL BREZİLYA REALİ 1.4330 CZK ÇEK KORUNASI 0.23600 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10280 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37966 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00480 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0272 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07533 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82615 HKD HONG KONG DOLARI 0.69239 IQD IRAK DİNARI 0.00454 ISK İZLANDA KRONU 0.04370 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01471 HUF MACAR FORİNTİ 0.01905 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09993 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2934 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26660 EGP MISIR LİRASI 0.30197 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.6005 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4282 RSD SIRP DİNARI 0.05181 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9370 SYP SURİYE LİRASI 0.01052 THB TAYLAND BAHTI 0.16452 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5515 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19513 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.6391 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4685 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6917

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