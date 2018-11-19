TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14831 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04886 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1405 BHD BAHREYN DİNARI 14.1331 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4505 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0856 BRL BREZİLYA REALİ 1.4173 CZK ÇEK KORUNASI 0.23426 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10148 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38045 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0105 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07436 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81946 HKD HONG KONG DOLARI 0.68030 IQD IRAK DİNARI 0.00447 ISK İZLANDA KRONU 0.04323 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01451 HUF MACAR FORİNTİ 0.01893 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09896 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2717 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26350 EGP MISIR LİRASI 0.29682 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5795 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4078 RSD SIRP DİNARI 0.05149 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8826 SYP SURİYE LİRASI 0.01034 THB TAYLAND BAHTI 0.16187 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5244 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19203 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5093 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4374 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6373
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