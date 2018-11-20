TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14848 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04893 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1429 BHD BAHREYN DİNARI 14.1423 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4517 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0893 BRL BREZİLYA REALİ 1.4189 CZK ÇEK KORUNASI 0.23413 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10171 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37975 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9895 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07462 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82096 HKD HONG KONG DOLARI 0.68074 IQD IRAK DİNARI 0.00447 ISK İZLANDA KRONU 0.04329 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01455 HUF MACAR FORİNTİ 0.01899 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09908 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2727 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26202 EGP MISIR LİRASI 0.29771 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5791 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4111 RSD SIRP DİNARI 0.05156 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8857 SYP SURİYE LİRASI 0.01035 THB TAYLAND BAHTI 0.16175 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5256 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19201 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5151 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4344 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6569
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