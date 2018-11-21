TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14800 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04901 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1562 BHD BAHREYN DİNARI 14.2035 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4577 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0983 BRL BREZİLYA REALİ 1.4151 CZK ÇEK KORUNASI 0.23483 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10232 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38390 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0130 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07509 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.82135 HKD HONG KONG DOLARI 0.68367 IQD IRAK DİNARI 0.00449 ISK İZLANDA KRONU 0.04324 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01453 HUF MACAR FORİNTİ 0.01898 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09915 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2766 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26303 EGP MISIR LİRASI 0.29817 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.5821 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4188 RSD SIRP DİNARI 0.05156 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8990 SYP SURİYE LİRASI 0.01039 THB TAYLAND BAHTI 0.16241 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5321 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19285 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.5469 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4315 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6561
Okuyucu Yorumları 0 yorum