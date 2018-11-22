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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14638 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04863 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1286 BHD BAHREYN DİNARI 14.0816 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4450 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0718 BRL BREZİLYA REALİ 1.3938 CZK ÇEK KORUNASI 0.23319 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10147 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38389 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00470 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9991 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07508 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81578 HKD HONG KONG DOLARI 0.67774 IQD IRAK DİNARI 0.00445 ISK İZLANDA KRONU 0.04293 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01446 HUF MACAR FORİNTİ 0.01885 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09850 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2649 MXN MEKSİKA PESOSU 0.26244 EGP MISIR LİRASI 0.29554 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5720 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4091 RSD SIRP DİNARI 0.05119 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8677 SYP SURİYE LİRASI 0.01030 THB TAYLAND BAHTI 0.16094 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5186 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19137 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4808 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4234 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6177

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