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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14499 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04812 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1134 BHD BAHREYN DİNARI 14.0118 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4380 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0496 BRL BREZİLYA REALİ 1.3873 CZK ÇEK KORUNASI 0.23083 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10064 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38126 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00466 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9819 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07476 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80647 HKD HONG KONG DOLARI 0.67493 IQD IRAK DİNARI 0.00443 ISK İZLANDA KRONU 0.04269 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01442 HUF MACAR FORİNTİ 0.01861 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09743 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2594 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25952 EGP MISIR LİRASI 0.29524 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5643 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3950 RSD SIRP DİNARI 0.05060 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8417 SYP SURİYE LİRASI 0.01025 THB TAYLAND BAHTI 0.15976 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5113 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.19034 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4444 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4123 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5806

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