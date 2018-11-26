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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13979 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04795 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0941 BHD BAHREYN DİNARI 13.9250 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4291 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0327 BRL BREZİLYA REALİ 1.3666 CZK ÇEK KORUNASI 0.23030 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10021 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38016 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00465 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9660 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07406 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.80310 HKD HONG KONG DOLARI 0.67094 IQD IRAK DİNARI 0.00440 ISK İZLANDA KRONU 0.04233 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01407 HUF MACAR FORİNTİ 0.01849 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09700 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2534 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25683 EGP MISIR LİRASI 0.29308 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5546 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3909 RSD SIRP DİNARI 0.05043 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8238 SYP SURİYE LİRASI 0.01019 THB TAYLAND BAHTI 0.15885 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5019 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18816 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.3968 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4063 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5704

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