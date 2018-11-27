TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13412 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04777 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0895 BHD BAHREYN DİNARI 13.9030 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4269 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0210 BRL BREZİLYA REALİ 1.3459 CZK ÇEK KORUNASI 0.22873 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09982 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37888 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00464 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9631 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07406 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.79849 HKD HONG KONG DOLARI 0.66954 IQD IRAK DİNARI 0.00439 ISK İZLANDA KRONU 0.04214 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01406 HUF MACAR FORİNTİ 0.01831 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09644 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2509 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25554 EGP MISIR LİRASI 0.29265 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5511 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3829 RSD SIRP DİNARI 0.05010 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8109 SYP SURİYE LİRASI 0.01017 THB TAYLAND BAHTI 0.15878 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4997 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18639 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.3874 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4071 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5615
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