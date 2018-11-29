FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13445 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04731 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0472 BHD BAHREYN DİNARI 13.7125 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4074 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.9847 BRL BREZİLYA REALİ 1.3370 CZK ÇEK KORUNASI 0.22629 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09865 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37734 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00461 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9289 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07402 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.79217 HKD HONG KONG DOLARI 0.66082 IQD IRAK DİNARI 0.00433 ISK İZLANDA KRONU 0.04130 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01393 HUF MACAR FORİNTİ 0.01818 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09475 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2351 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25584 EGP MISIR LİRASI 0.28848 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.5296 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3685 RSD SIRP DİNARI 0.04968 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.7697 SYP SURİYE LİRASI 0.01003 THB TAYLAND BAHTI 0.15699 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4791 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18233 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.2862 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3922 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5453

Courtney Stodden aşırıya kaçtıCourtney Stodden aşırıya kaçtı
Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacakCorendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak
Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptıSuzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Nisan ayında sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme girecek

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya pazarının en büyüklerinden 2019 için uyarı

Rusya pazarının en büyüklerinden 2019 için uyarı

Türkiye'deki işletmeler Facebook üzerinden 15 milyar lira katma değer yarattı

Türkiye'deki işletmeler Facebook üzerinden 15 milyar lira katma değer yarattı

'Bursa Endüstri Zirvesi' başladı

'Bursa Endüstri Zirvesi' başladı

Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

Corendon, Almanya'dan Antalya'ya haftada 58 uçuş yapacak

Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Mahfi Eğilmez: 2019’da dış kaynak bulmak zorlaşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.