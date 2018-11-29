TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13445 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04731 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0472 BHD BAHREYN DİNARI 13.7125 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4074 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.9847 BRL BREZİLYA REALİ 1.3370 CZK ÇEK KORUNASI 0.22629 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09865 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37734 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00461 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9289 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07402 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.79217 HKD HONG KONG DOLARI 0.66082 IQD IRAK DİNARI 0.00433 ISK İZLANDA KRONU 0.04130 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01393 HUF MACAR FORİNTİ 0.01818 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09475 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2351 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25584 EGP MISIR LİRASI 0.28848 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.5296 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3685 RSD SIRP DİNARI 0.04968 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.7697 SYP SURİYE LİRASI 0.01003 THB TAYLAND BAHTI 0.15699 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4791 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18233 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.2862 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3922 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5453
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