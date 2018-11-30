TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13679 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04725 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0426 BHD BAHREYN DİNARI 13.6937 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4053 BAM BOSNA HERSEK MARKI 2.9909 BRL BREZİLYA REALİ 1.3384 CZK ÇEK KORUNASI 0.22618 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09844 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37559 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00460 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9368 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07414 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.79239 HKD HONG KONG DOLARI 0.65982 IQD IRAK DİNARI 0.00433 ISK İZLANDA KRONU 0.04211 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01382 HUF MACAR FORİNTİ 0.01814 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09464 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2335 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25406 EGP MISIR LİRASI 0.28820 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.5273 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3675 RSD SIRP DİNARI 0.04963 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.7640 SYP SURİYE LİRASI 0.01002 THB TAYLAND BAHTI 0.15711 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4769 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18317 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.2751 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3915 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5435
Okuyucu Yorumları 0 yorum