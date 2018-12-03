TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13769 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04740 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.0624 BHD BAHREYN DİNARI 13.7823 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4144 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0038 BRL BREZİLYA REALİ 1.3570 CZK ÇEK KORUNASI 0.22706 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0.09908 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38075 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00467 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9349 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07374 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.79553 HKD HONG KONG DOLARI 0.66436 IQD IRAK DİNARI 0.00435 ISK İZLANDA KRONU 0.04224 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01391 HUF MACAR FORİNTİ 0.01826 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09572 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2472 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25889 EGP MISIR LİRASI 0.29000 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.5373 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.3762 RSD SIRP DİNARI 0.04985 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.7994 SYP SURİYE LİRASI 0.01008 THB TAYLAND BAHTI 0.15839 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.4865 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18443 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.3225 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.3971 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5936
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