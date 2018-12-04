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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.14443 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.04839 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.1106 BHD BAHREYN DİNARI 13.9978 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4367 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.0604 BRL BREZİLYA REALİ 1.3791 CZK ÇEK KORUNASI 0.23211 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10028 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38771 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00477 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9727 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07481 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.81233 HKD HONG KONG DOLARI 0.67605 IQD IRAK DİNARI 0.00442 ISK İZLANDA KRONU 0.04307 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01425 HUF MACAR FORİNTİ 0.01860 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.09770 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.2724 MXN MEKSİKA PESOSU 0.25996 EGP MISIR LİRASI 0.29391 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.5615 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4033 RSD SIRP DİNARI 0.05089 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.8702 SYP SURİYE LİRASI 0.01024 THB TAYLAND BAHTI 0.16135 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5099 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.18810 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.4377 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.4152 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6718

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