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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,14308 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04908 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3,16280 BHD BAHREYN DİNARI 14,23430 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1,46080 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3,10230 BRL BREZİLYA REALİ 1,37890 CZK ÇEK KORUNASI 0,23481 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0,00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0,10142 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0,38204 KRW GÜNEY KORE WONU 0,00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2,01340 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,07567 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0,82335 HKD HONG KONG DOLARI 0,68682 IQD IRAK DİNARI 0,00450 ISK İZLANDA KRONU 0,04377 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01446 HUF MACAR FORİNTİ 0,01878 MKD MAKEDONYA DİNARI 0,09883 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,28840 MXN MEKSİKA PESOSU 0,26060 EGP MISIR LİRASI 0,29882 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0,00065 PEN PERU YENİ SOLU 1,58770 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,41750 RSD SIRP DİNARI 0,05154 SGD SİNGAPUR DOLARI 3,91230 SYP SURİYE LİRASI 0,01041 THB TAYLAND BAHTI 0,16334 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,53520 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,19246 JOD ÜRDÜN DİNARI 7,56160 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1,43840 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,68650

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