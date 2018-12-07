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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,14139 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04898 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3,14200 BHD BAHREYN DİNARI 14,13990 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1,45120 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3,08800 BRL BREZİLYA REALİ 1,35940 CZK ÇEK KORUNASI 0,23461 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0,00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0,10104 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0,37705 KRW GÜNEY KORE WONU 0,00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2,00770 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,07528 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0,82072 HKD HONG KONG DOLARI 0,68189 IQD IRAK DİNARI 0,00447 ISK İZLANDA KRONU 0,04390 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01438 HUF MACAR FORİNTİ 0,01876 MKD MAKEDONYA DİNARI 0,09860 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,27950 MXN MEKSİKA PESOSU 0,26128 EGP MISIR LİRASI 0,29763 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0,00064 PEN PERU YENİ SOLU 1,57730 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,41410 RSD SIRP DİNARI 0,05129 SGD SİNGAPUR DOLARI 3,89130 SYP SURİYE LİRASI 0,01034 THB TAYLAND BAHTI 0,16237 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,52520 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,19159 JOD ÜRDÜN DİNARI 7,51190 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1,42460 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,66520

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