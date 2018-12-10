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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 15:55 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,14142 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04865 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3,11570 BHD BAHREYN DİNARI 14,02140 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1,43900 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3,06740 BRL BREZİLYA REALİ 1,34920 CZK ÇEK KORUNASI 0,23321 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0,00036 PHP FİLİPİN PESOSU 0,10005 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0,37084 KRW GÜNEY KORE WONU 0,00469 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1,99090 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,07409 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0,81650 HKD HONG KONG DOLARI 0,67641 IQD IRAK DİNARI 0,00443 ISK İZLANDA KRONU 0,04307 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01430 HUF MACAR FORİNTİ 0,01866 MKD MAKEDONYA DİNARI 0,09802 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,26680 MXN MEKSİKA PESOSU 0,26135 EGP MISIR LİRASI 0,29439 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0,00064 PEN PERU YENİ SOLU 1,56960 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,40500 RSD SIRP DİNARI 0,05095 SGD SİNGAPUR DOLARI 3,85670 SYP SURİYE LİRASI 0,01026 THB TAYLAND BAHTI 0,16081 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,51240 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,19057 JOD ÜRDÜN DİNARI 7,44890 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1,41800 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,64590

PARTNERGenç milyarderin kıskandıran hayatıGenç milyarderin kıskandıran hayatı
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