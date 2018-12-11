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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0,14220 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0,04933 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3,15670 BHD BAHREYN DİNARI 14,20580 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1,45800 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3,10580 BRL BREZİLYA REALİ 1,37610 CZK ÇEK KORUNASI 0,23603 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0,00037 PHP FİLİPİN PESOSU 0,10144 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0,37483 KRW GÜNEY KORE WONU 0,00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2,01710 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0,07450 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0,82579 HKD HONG KONG DOLARI 0,68519 IQD IRAK DİNARI 0,00449 ISK İZLANDA KRONU 0,04352 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,01445 HUF MACAR FORİNTİ 0,01887 MKD MAKEDONYA DİNARI 0,09914 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,27980 MXN MEKSİKA PESOSU 0,26480 EGP MISIR LİRASI 0,29843 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0,00065 PEN PERU YENİ SOLU 1,59050 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,41960 RSD SIRP DİNARI 0,05157 SGD SİNGAPUR DOLARI 3,90270 SYP SURİYE LİRASI 0,01039 THB TAYLAND BAHTI 0,16337 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,53230 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,19323 JOD ÜRDÜN DİNARI 7,54690 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1,42870 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,68660

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